تداول فيديو تحرش جنسي بطفل في السعودية.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص قام بتصوير عملية التحرش بقاصر في المملكة العربية السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

شاب تحرش #جنسيا ب #طفل ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي . شرطة منطقة #مكة_المكرمة ألقت القبض عليه وهو #مواطن في العقد الثالث من العمر. #تم_القبض https://t.co/EgNlXbWW5X

وردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على سناب تشات قائلة: "بعد أن رصدت الجهات المختصة وسم متداول بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويظهر فيه قيام شخص بأفعال خادشة للحياء مع طفل وتحرش به جنسيا وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد هويته والقبض عليه.."

وتابعت الداخلية السعودية: "اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.. وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.."

وتداول نشطاء بيان الداخلية السعودية على وسم حمل اسم "تم القبض"، حيث أعاد صاحب حساب فهد اللويحق نشر فيديو سناب الداخلية، بتعليق قال فيه: "شاب تحرش جنسيا بطفل ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".