"أوقفوا انتشار الألمان".. تداول صورة مفبركة وشركة صحة بأبوظبي ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "مفبركة" لإحدى منصات إجراء فحص كورونا في أبوظبي، تم التلاعب بما كتب عليها لتقرأ بالإنجليزية "أوقفوا انتشار الألمان" عوضا عن "أوقفوا انتشار الجراثيم".

The following image that has been circulating around social media is photoshopped. Although we appreciate a good joke, SEHA would like to clarify that it is in no way associated with this image, its message, or its distribution. We love Germans just as much as we love all people. https://t.co/6bo4GkGlVQ

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أعادت نشر الصورة على صفحتها الرسمية بتويتر، مؤكدة أنها مزيفة، قائلة بتعليق: "الصورة هذه التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي (معدلة عبر برنامج فوتوشوب) وفي الوقت الذي نقدر فيه المزاح الجيد، تود صحة التأكيد على أنها غير مرتبطة بهذه الصورة بأي شكل من الاشكال سواء بما كتب أو وزع.."

@SEHAHealth Thank you @SEHAHealth 🙏🏽 We had a good laugh about this 😂 But since we appreciate SEHA so much - especially for keeping us safe during #COVID19 - we knew this must be a joke 🇦🇪🤝🏽🇩🇪

وتابعت صحة في تغريدتها: "نحن نحب الألمان تماما كما نحب الناس كلهم".

وعقّب سفير ألمانيا في الإمارات، بيتر فيتشر، على تغريدة صحة، قائلا بتغريدة: "شكرا صحة، ضحكنا حول ذلك، ولأننا نقدر صحة كثيرا وخصوصا ابقاءنا آمنين خلال كوفيد-19 علمنا أن هذا لابد أن يكون مزحة".