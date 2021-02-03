"أوقفوا انتشار الألمان".. تداول صورة مفبركة وشركة صحة بأبوظبي ترد

الشرق الأوسط
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الصورة المفبركة التي عقبت عليها شركة صحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "مفبركة" لإحدى منصات إجراء فحص كورونا في أبوظبي، تم التلاعب بما كتب عليها لتقرأ بالإنجليزية "أوقفوا انتشار الألمان" عوضا عن "أوقفوا انتشار الجراثيم".

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أعادت نشر الصورة على صفحتها الرسمية بتويتر، مؤكدة أنها مزيفة، قائلة بتعليق: "الصورة هذه التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي (معدلة عبر برنامج فوتوشوب) وفي الوقت الذي نقدر فيه المزاح الجيد، تود صحة التأكيد على أنها غير مرتبطة بهذه الصورة بأي شكل من الاشكال سواء بما كتب أو وزع.."

وتابعت صحة في تغريدتها: "نحن نحب الألمان تماما كما نحب الناس كلهم".

وعقّب سفير ألمانيا في الإمارات، بيتر فيتشر، على تغريدة صحة، قائلا بتغريدة: "شكرا صحة، ضحكنا حول ذلك، ولأننا نقدر صحة كثيرا وخصوصا ابقاءنا آمنين خلال كوفيد-19 علمنا أن هذا لابد أن يكون مزحة".

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