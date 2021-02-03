أمريكا تعرض صورة للجولاني زعيم النصرة مرتديا بدلة وتعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر حساب مكافآت من أجل العدالة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة لأبومحمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة، مرتديا "بدلة حلوة".

يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي. لا تنسى مكافأة الـ ١٠ مليون دولار. ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037 https://t.co/owFK5hlaja

جاء ذلك في تغريدة لحساب مكافآت من أجل العدالة، قائلا بتعليق على الصورة: "يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي. لا تنسى مكافأة الـ ١٠ مليون دولار.. ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037".

وكان الجولاني قد تعهد في نيسان/أبريل 2013 بالولاء لتنظيم القاعدة وقائدها أيمن الظواهري بعد خلافه العلني مع داعش. كما أشاد الجولاني في يوليو/تموز 2016 عبر شريط فيديو نُشر على شبكة الإنترنت بتنظيم القاعدة والظواهري وكذلك زعم أن جبهة النصرة قد غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام.

وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية في مايو/أيار 2013 اسم الجولاني ضمن قائمة المنع الخاصة بالإرهابيين العالمين. كما وضعت لجنة العقوبات الخاصة بداعش والقاعدة لمجلس الأمن الدولي اسم الجولاني في قائمة الإرهابيين الخاضعين للعقوبات منذ 24 يوليو/تموز 2013، مما جعله عرضة لتجميد الأصول الدولية وحظر السفر وكذلك حظر توريد الأسلحة.