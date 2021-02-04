دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، اعتقال 15 شخصاً بتهمة التآمر لشن هجوم على السفارة الإماراتية في العاصمة أديس أبابا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية وهيئة البث الحكومية.

ونقلت الوكالة والهيئة عن بيان لجهاز الاستخبارات أنه تم اعتقال 15 مشتبهاً به بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في أديس أبابا "في خطوة لتشويه صورة المدينة".

وقال البيان إنه جرى مصادرة أسلحة ثقيلة وعبوات ناسفة ووثائق مختلفة من الإرهابيين المشتبه بهم الذين كانوا على استعداد لتنفيذ هجمات على سفارة الإمارات ومدينة أديس أبابا.

يأتي هذا في وقت لم تصدر حكومة الإمارات بعد تعقيباً رسمياً على ما أعلنته إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمكن جهاز الاستخبارات والأمن الوطني بالتعاون مع وكالات استخبارات محلية وأجنبية أخرى من إحباط الهجوم الإرهابي.

وذكر بيان الاستخبارات الإثيوبية أن "بعض أعضاء الجماعة الإرهابية، الذين تم تنظيمهم سرا للتخطيط للهجمات على سفارة الإمارات في أديس أبابا، كانوا يتحركون بالأسلحة الثقيلة بالقرب من مبنى السفارة قبل إلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان أن مجموعة سرية ثانية كانت تستعد أيضاً لهجوم إرهابي مماثل على سفارة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال البيان إن الاستخبارات الإثيوبية شاركت معلومات مع وكالة الاستخبارات والأمن السودانية لتفكيك الشبكة ومطاردة المشتبه بهم.

واتهمت السلطات الإثيوبية شخصاً يدعى "أحمد إسماعيل"، بأنه يتزعم هذه الجماعة ويمولها.

وقالت أديس أبابا إنها تتعاون مع أجهزة استخبارات أوروبية وآسيوية وأفريقية من أجل اعتقال "إسماعيل" المقيم في السويد.