دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وناقش الوزيران "الانفتاح التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، والتعاون للدفاع عن الإمارات ضد التهديدات الإقليمية، والعمل معًا لخفض التوترات وإنهاء النزاعات"، وفقا للبيان.

ورحب بلينكن "بالتقدم المحرز نحو تخفيف الخلاف مع قطر، وشدد على الفرص المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مساهمات إضافية نحو شرق أوسط أكثر سلامًا".

.@SecBlinken spoke today with UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and discussed regional security, engagement with Israel, and progress made to ease the rift between GCC countries. https://t.co/DD3c73ygiO

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال بلينكن إن واشنطن أوقفت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، لأنها تجري مراجعة أوسع للاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي أبرمتها إدارة دونالد ترامب.

وأضاف بلينكن، في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية: "بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة، فمن المعتاد في بداية أي إدارة مراجعة أي مبيعات".

وفي نفس المؤتمر، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم إدارة الرئيس جو بايدن لاتفاقيات تطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، التي تم التوصل إليها في الأشهر الأخيرة.