أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بيانًا مشتركًا في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، تعهدا فيه بـ "دعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبناني".

ودعا بلينكن ولورديان إلى "العمل على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني".

وجاء في البيان المشترك، الخميس، أن "مثل هذه الإجراءات الملموسة تظل حاسمة للغاية بالنسبة لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهم الإقليميين والدوليين لتقديم دعم هيكلي إضافي طويل الأجل للبنان".

وقالت فرنسا والولايات المتحدة إنهما تتوقعان نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، الذي راح ضحيته أكثر من 160 قتيلا وآلاف المصابين، إضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال بلينكن ولودريان: "يجب أن يعمل نظام العدالة اللبناني بشفافية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي".