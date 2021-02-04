نتنياهو يعلن تأجيل زيارته لأبوظبي والبحرين ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته إلى كل من أبوظبي والبحرين وذلك بسبب "إغلاق السماء الإسرائيلية" ضمن إجراءات الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية. إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا

جاء ذلك في تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية لنتنياهو بتويتر: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وتابعت التغريدة: "إنه (نتنياهو) يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد قال في تغريدات سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سيلتقيان "قريبا".