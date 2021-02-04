دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على القرارات الـ9 التي أصدرتها السعودية فجر الخميس لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والتي سيبدأ تنفيذها الليلة.

هي أيام نستطيع تجاوزها بالتزامنا.. لنتذكر مكتسباتنا في وقت كانت معظم دول العالم في إغلاق شامل، ونحن في حياتنا الاعتيادية. الالتزام بالإجراءات الوقائية، سبيلنا الوحيد للعودة والحمد لله أن قيادتنا حريصة بشدة في تعزيز السلامة والصحة العامة. https://t.co/pWLK0ZS3zK

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هي أيام نستطيع تجاوزها بالتزامنا.. لنتذكر مكتسباتنا في وقت كانت معظم دول العالم في إغلاق شامل، ونحن في حياتنا الاعتيادية.. الالتزام بالإجراءات الوقائية، سبيلنا الوحيد للعودة.. والحمد لله أن قيادتنا حريصة بشدة في تعزيز السلامة والصحة العامة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال مستمرة مع إلقاء الضوء على عودة منحنى الإصابة للصعود بنسبة 200%.

جاء ذلك في تغريدة له، الثلاثاء، قال فيها: "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية".