أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.

وسيصدر بايدن الإعلان الرسمي أثناء حديثه في وزارة الخارجية الأمريكية بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يعلن عن تعيين مبعوث جديد إلى اليمن في غضون ذلك.

وقال سوليفان إنه أثناء تواجد بايدن في وزارة الخارجية سيتحدث الرئيس الأمريكي عن قيام واشنطن بدور أكثر نشاطًا وانخراطًا في إنهاء الصراع في اليمن.

وقال سوليفان إن الإعلان سيوقف مبيعات الأسلحة للذخائر الموجهة بدقة التي وافقت عليها إدارة دونالد دونالد ترامب. وأضاف أنه كانت هناك مشاورات مع السعودية والإمارات قبل اتخاذ القرار.