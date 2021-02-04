دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن إسرائيل شنت هجوماً صاروخياً على المنطقة الجنوبية، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن دفاعات الجيش السوري الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "في تمام الساعة العاشرة و42 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو - أرض وأرض - أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إنه سُمع دوي انفجارات جراء "قصف إسرائيلي لموقع عسكري لقوات النظام (السوري) والميليشيات الإيرانية في ريف القنيطرة، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".