دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ملامح السياسة الخارجية للولايات الأمريكية في المنطقة.

President Biden's speech was historic. He confirmed America's committment to work with friends & allies to resolve conflicts and deal with challenges. We look forward to working with our friends in the US to end conflicts and confront challenges, as we have for over seven decades

وقال الجبير في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "خطاب الرئيس بايدن كان تاريخيا أكد على التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل الصراعات والتعامل مع التحديات. نتطلع للعمل مع اصدقائنا في الولايات المتحدة الامريكية لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

Our countries have spilled blood in the liberation of Kuwait and in combatting al-Qaeda, including in Yemen, and Daesh in Syria, and we will continue to stand together to stand up to our common enemies.

وتابع الجبير في تغريدة منفصلة: "دولنا نزفت دماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة بما فيها باليمن، وداعش في سوريا وسنستمر بالوقوف معا أمام أعدائنا المشتركين".

وكان بايدن قد قال إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات الحربية في البلاد التي مزقتها الحرب، مضيفا في خطاب من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن طرح ملامح سياسته الخارجية، الخميس، أن هناك "كارثة استراتيجية"، مؤكداً توجيهه بإنهاء دور أمريكا في العمليات الهجومية في اليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك.