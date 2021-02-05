دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الفنان المصري، سيد رجب، قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

إعلان إصابة الفنان بفيروس كورونا جاء في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ذكر فيها: "نتمى شفاء عاجلا للفنان سيد رجب من فيروس كورونا التاجي".

ونالت التدوينة على صفحته سيد رجب الرسمية أكثر من 34 ألف تفاعلا بأقل من 24 ساعة على نشرها.

وكان الظهور الأخير للفنان المصري إعلاميًا "منذ ثلاثة أيام في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة حيث حديثه عن فيلمه الأخير ’وقفة رجالة‘ والذي يعرض حاليًا بدور العرض، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام"، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام.