نائب وزير دفاع السعودية يعلق على تصريحات بايدن حول اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف.

We welcome President Biden’s stated commitment to work with friends and allies to resolve conflicts, and deal with attacks from Iran & it’s proxies in the region. As we have for over 7 decades, we look forward to working with our friends in the US on addressing these challenges.

وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "نرحب ببيان الرئيس بايدن التي تؤكد الالتزام بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع الاعتداءات مع إيران وأذرعها في المنطقة كما هو الحال خلال الـ7 عقود، نتطلع للعمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة حول هذه التحديات.."

The Kingdom is proud to be the number one supporter of Yemen through humanitarian and other assistance, we will continue to work with our allies towards alleviating the humanitarian situation, and implementing a sustainable political settlement.

وتابع الأمير في تغريدة منفصلة: "تفتخر المملكة بأن تكون الداعم الأول لليمن عبر المساعدات إنسانية وغيرها، وسنستمر بالعمل مع حلفائنا نحو رفع الوضع الإنساني وتطبيق تسوية سياسية مستقرة".

تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم.

وأضاف: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".