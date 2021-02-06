(CNN)-- أفرجت مصر عن صحفي قناة "الجزيرة"، محمود حسين، بعد مرور أكثر من أربع سنوات في اعتقاله دون توجيه اتهامات رسمية أو محاكمة، بحسب بيان للجزيرة.

وقالت الجزيرة، في بيان، إن حسين، وهو مواطن مصري محتجز في "الحبس الاحتياطي" منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، أُفرج عنه اليوم السبت.

وقال مصطفى سواق، القائم بأعمال المدير العام لقناة الجزيرة، شبكة الإعلام المدعومة من الدولة في قطر، في البيان: "شبكة الجزيرة الإعلامية ترحب بنبأ حرية محمود، وتؤمن بأنه يجب ألا يتعرض أي صحفي لما عانى منه محمود خلال السنوات الأربع الماضية لمجرد ممارسته مهنته".

وأضاف المدير العام للجزيرة "اليوم، يسعدنا أنه لم شمله أخيرًا بأسرته، بعد أن سُلب حياته لمدة أربع سنوات وحُرم من حقوقه الأساسية. نتمنى لمحمود الشفاء العاجل ونأمل أن يتمكن من تجاوز هذه المحنة الماضية وبدء فصل جديد في مسيرته المتميزة".

في وقت أكدت ابنة محمود حسين (آية)، عبر حسابها في تويتر، انتهاء إجراءات إطلاق سراحه، قائلة إنه "رُغم وجود تدابير احترازية محمود حسين عالأسفلت! (أي حر)".

وقصدت "آية" بالتدابير الاحترازية ما ذكرته قناة "الجزيرة"حول إلزام والدها بالمبيت ليلتين في قسم الشرطة القريب من محل سكنه، وذلك بشكل أسبوعي.

وأضافت ابنته: "بابا الحمد لله طلع من القسم (الشرطة).. يا رب الحرية لكل المظلومين، يا رب الفرحة لكل أهالي المساجين".