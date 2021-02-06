دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات البحرينية، السبت، إنها أحبطت تفجيرين استهدفا جهازي صراف آلي تابعين لأحد البنوك الوطنية بالعاصمة المنامة، مُعلنة القبض على عدد من المشتبه بهم.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني تمكنوا من إحباط "عمليتين إرهابيتين" استهدفتا جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة.

وأضافت الداخلية البحرينية أنه فرق إبطال المتفجرات تعاملت مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين منذ صباح الأربعاء الماضي "تنفيذا لغرض إرهابي".

وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنه تم "القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

وذكرت الوزارة أن التحريات الأولية أفادت بأن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المقبوض عليهم، الذين أُحيلوا إلى النيابة العامة.