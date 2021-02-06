نتنياهو: تحقيق الجنائية الدولية في "جرائم وهمية" يعد معاداة للسامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب إسرائيل ما وصفه بـ"جرائم وهمية" فإن "هذا معاد للسامية تمامًا".

وأضاف نتنياهو، في خطاب للتعليق على قرار اعتبار الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية بأنها تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي: "المحكمة التي شُكلت لمنع وقوع فظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي تستهدف الآن الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".

وتابع نتنياهو، في كلمته التي نشرها المتحدث باسمه أوفير جندلمان بحسابه في تويتر، أن المحكمة "تزعم بشكل شائن أن عندما يعيش اليهود في وطننا هذه هي جريمة حرب"، وأن إسرائيل "تدافع عن نفسها من الإرهابيين"، على حد قوله.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن المحكمة "ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبًا".

وأكد نتنياهو أنه "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل أستطيع أن أؤكد لكم... سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا".

رئيس الوزراء نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبا. بصفتي رئيس وزراء إسرائيل أستطيع أن أؤكد لكم على ما يلي: سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا! https://t.co/xwgp4v9MOM

رئيس الوزراء نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبا. بصفتي رئيس وزراء إسرائيل أستطيع أن أؤكد لكم على ما يلي: سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا! https://t.co/xwgp4v9MOM

ومن شأن قرار الجنائية الدولية مساعدة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في التحقيق بشأن مزاعم حدوث جرائم حرب في مناطق تحتلها إسرائيل منذ 1967، حسب قرار قضاة المحكمة.

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بالقرار الذي رآه "انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم"، وفقا لبيان نشره في صفحته عبر فيسبوك، الجمعة.

بينما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر تويتر، عن اعتراض ومخاوف واشنطن عن قرار المحكمة. وقال إن صلاحيات المحكمة تقتصر على الدول المُوقعة على إنشائها أو التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إليها.