دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك متظاهرون، السبت، في فعالية بالعاصمة تونس بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وسط انتشار أمني كثيف.

وحمل مشاركون في التظاهرة لافتات مناهضة لحركة النهضة، وسط اتهامات لها بالوقوف وراء عملية اغتيال بلعيد، حسبما أظهرت لقطات مصورة للفعالية جرى تداولها عبر الشبكات الاجتماعية، لم يتسن لـCNN بالعربية التحق منها.

تأتي التظاهرة في غضون موجة احتجاجات تشهدها تونس اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، منذ منتصف يناير/كانون الثاني، حيث ذكرى اندلاع ثورة 2011.

واُغتيل الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، في 6 فبراير/شباط 2013، عندما أطلق مسلحون النار عليه لدى خروجه من منزله.

وكان شكري بلعيد من أشد منتقدي أداء الحكومة الائتلافية آنذاك.

وبعد مرور قرابة عامين، تبنى أشخاص قالوا إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، مقتل بلعيد، حسب شريط مصور جرى تناقله في ديسمبر/كانون الأول 2014.

ويوم السبت، قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن اغتيال بلعيد وبعده نائب المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي (يوليو/تموز 2013) كان "محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة، وزلزالا سياسيًا دخلت اثره البلاد في أزمة سياسية لم تخرج منها إلا بالحوار الوطني وخروج حكومة الترويكا من الحكم" .

ونقلت الوكالة عن شقيقه عبدالمجيد بلعيد قوله إن مقتل "شكري" كان بمثابة "اغتيال مشروع زعيم لهذه البلاد".