دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو نشرته قناة "TRT" التركية الرسمية، حول إسلام سيدة أمريكية بعد مشاهدتها مسلسل "أرطغرل"، جدلا واسعا على موقع تويتر.

ونشرت القناة مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إذ تظهر السيدة وهي تروي كيف أثر فيها المسلسل التركي ودفعها للبحث عن مسجد قريب من مكان سكنها حيث أعلنت إسلامها.

وأشارت السيدة في المقطع إلا أنها كانت تعاني من مشكلات تتعلق بالقلق لكنها عالجت نفسها بالإسلام وأصبحت "تحمد الله عندما تستيقظ كل صباح".

أمريكية تتعرف قيم الإسلام بعد مشاهدتها مسلسل "أرطغرل" وتعلن إسلامها https://t.co/W3peUOuxDg

وعلق الصحفي الروسي، سرجون هدايا، على هذا المقطع قائلا: "شو بصير لكن لو ترجمنا مسلسل باب الحارة...الولايات المتحدة ستصبح دولة إسلامية"، حسب قوله.

شو بصير لكن لو ترجمنا مسلسل باب الحارة 🤣🤣🤣الولايات المتحدة ستصبح دولة إسلامية https://t.co/7fhjWvlbOP

بالمقابل، رحب مغردون أتراك بهذه القصة، وأعربوا عن سعادتهم بحديث السيدة، إذ قال الصحفي محمد أردوغان: "سيدة أمريكية تعلن إسلامها وتغير اسمها إلى "خديجة" -بفضل الله تعالى- ومشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والبحث بعد ذلك. ما شاء الله والحمد لله"، حسب قوله.

"مسلسل #ارطغرل فتح لي عيناي" سيدة أمريكية تعلن إسلامها وتغير اسمها إلى "خديجة" -بفضل الله تعالى- ومشاهدة مسلسل #قيامة_أرطغرل والبحث بعد ذلك. ما شاء الله والحمد لله #ErdoganinYanindayiz https://t.co/AK0U425BqE

من جانبه، علق كاتب المسلسل التركي، محمد بوزداغ، على هذا الخبر، قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله، خبر جميل"، حسب قوله.

Elhamdülillah. Güzel haber. https://t.co/18SQ7NOoMO

يذكر أن مسلسل "قيامة أرطغرل" واسع الانتشار هو مسلسل تاريخي تركي يستعرض دوافع تأسيس الدولة العثمانية من زاوية أرطغرل بن سليمان شاه وهو والد مؤسسة الدولة العثمانية وتعود أحداثه للقرن الثالث عشر.