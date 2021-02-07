السيسي يتحدث عن تطورات ليبيا وسد النهضة ويؤكد: لا أبني الكباري فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده ستكون مستعدة للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب، مشيرا إلى أن القاهرة "تقاتل في التفاوض" بهدف حماية حقوق المصريين في قضية سد النهضة.

وقال السيسي في مداخلة ببرنامج "الحكاية" عبر "MBC مصر" إن الأزمة الليبية في طريقها للحل، مرحبا بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة ومعربا عن استعداد بلاده للتعاون معها بعد إقرارها من مجلس النواب.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري أن بلاده "تقاتل في التفاوص" في أزمة سد النهضة من أجل حماية حقوق المصريين، مشددا على أن الصبر و"طولة البال" سيأتيان بالنتائج المرجوة.

داخليا، تطرق السيسي إلى قضية العشوائيات وأكد أن حكومته تعمل على وقف النمو العشوائي عبر توفير العرض المناسب للطلب، لكنه لفت إلى أن هذه العملية تحتاج إلى 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس المصري إلى أنه يعمل على قضية "تنظيم الأسرة" إلى أنه أكد على أن حكومته لن تتخذ إجراءات "عنيفة" بحق المواطنين في هذا الصدد.

وبشأن فيروس كورونا، أكد السيسي أن إنتاج اللقاح "قفز فوق الخطوات العلمية والعملية" من أجل إنهاء الجائحة بأسرع وقت واستخدامه حول العالم مازال طارئا، مؤكدا أن الأطقم الصحية بدأت بالفعل بتلقيه لكن الإقبال عليه شعبيا 40 إلى 50%.

ورد السيسي على انتقادات بناء الكثير من "الكباري والطرق" مؤكدا أنه لا يعمل في هذا المجال فقط بل في المجالات كافة لكن الناس تلاحظ العمل على الكباري والطرق لأنها تستخدمها بشكل يومي.