أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال مقابلة الأحد مع فريد زكريا، مقدم برنامج GPS على شبكة CNN، إنه "من الأفضل للولايات المتحدة أن تُظهر بعض الحب القاسي لحلفائها، وتطلب منهم وقف هذه الفظائع"، عندما سُئل عن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية المستخدمة في حرب اليمن.

مشيرًا إلى إحصائيات، قال ظريف: "السعودية أنفقت العام الماضي أكثر من 70 مليار دولار على المشتريات العسكرية. وأنفقت الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ عدد سكانها الأصلي 1.5 مليون ما يقرب من 22 مليار دولار. أنا أقتبس من الأرقام. إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني مع أكثر من مليون جندي يرتدون الزي العسكري حوالي 10 إلى 11 مليار دولار".

وتابع ظريف، متسائلاً: "إذن، هل هم مستعدون لخفض نفقات الأسلحة؟ هل الولايات المتحدة مستعدة لوقف بيع ربع مبيعات الأسلحة العالمية لمنطقتنا؟"

وقال ظريف: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتحدث عن دفاع إيران. يجب أن تتحدث الولايات المتحدة عن كل هذه الأسلحة التي تبيعها لمنطقتنا ويتم استخدامها ضد الأطفال الأبرياء في اليمن. لذا، هذا هو السؤال الذي يجب طرحه، وليس سؤال إيران عن الحد من إنفاقها الدفاعي المحدود للغاية".

كما تحدث ظريف عن لقائه غدًا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، وقال: "يمكننا إنهاء هذه الكارثة الإنسانية الأسوأ منذ سنوات عديدة والاستعداد للعمل مع الأمم المتحدة".