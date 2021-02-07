دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد محمد النمر، والد الشاب السعودي علي النمر، المحكوم عليه بالإعدام، لـCNN، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تتولى قضايا الإرهاب، قد ألغت، الأحد، حكم الإعدام بحق علي وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات، قضى منها أكثر من 9 سنوات.

وقال محمد النمر لـCNN: "أشعر وعائلتي بالسعادة وأتمنى الإفراج عن جميع الموقوفين في بلادي وغيرها".

كما قال محمد النمر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات".

وأشار محمد النمر إلى الأمر الملكي الصادر بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر، وتحديد الحد الأقصى لأحكام السجن ضدهم بما لا يتجاوز 10 سنوات.

وأوضح محمد النمر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا. وقال محمد النمر إن نجله قضى بالسجن "أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية قد أعلنت في أبريل/ نيسان 2020 عن صدور أمر ملكي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز الـ10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.

واعتقلت السلطات السعودية علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات في القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، بالمنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى.

ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عمه نمر النمر، أحد أبرز رجال الدين الشيعة بالمملكة، في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على الفتنة الطائفية والاحتجاجات.