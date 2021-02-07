ساويرس يهاجم حزب الله بسبب لقمان سليم ويتهمه بـ"احتلال لبنان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، انتقادات حادة لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه تحول من "حزب مقاومة" إلى حزب "الاحتلال والاغتيالات" وذلك على خلفية اغتيال الصحفي اللبناني لقمان سليم.

وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حول حزب الله من حزب المقاومة الي حزب الاحتلال و الاغتيالات ...إحتلال لبنان و حياته السياسية و اغتيال قاداته و مفكريه من رفيق الحريري الي سمير القصير و انتهاءا بلقمان سليم ....لن يقوم لبنان الا بنزع سلاح حزب الله و تسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولائه للبنان و ليس لايران"، حسب قوله.

تحول حزب الله من حزب المقاومة الي حزب الاحتلال و الاغتيالات ...إحتلال لبنان و حياته السياسية و اغتيال قاداته و مفكريه من رفيق الحريري الي سمير القصير و انتهاءا بلقمان سليم ....لن يقوم لبنان الا بنزع سلاح حزب الله و تسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولائه للبنان و ليس لايران !

ورد أحد المغردين على رجل الأعمال المصري قائلا: "هذا الشيء لا انت ولا غيرك يحق له التنظير به،حزب الله هو حزب لبناني منتخب.قاعدته الشعبية ومؤيديه تفوق ٥٠٪ من الشعب اللبناني،كل هذه الحرب الاعلاميه وحملات الكذب والنفاق لشيطنته لن تنفع،و نعدكم ان اصوات اللبنانيين في الانتخابات المقبلة ستكون خير دليل"، حسب قوله.

وأجاب ساويرس على المغرد اللبناني قائلا: " وًجيشه منتخب برضه ؟"، على حد تعبيره.

وًجيشه منتخب برضه ؟ https://t.co/0oh1KOF3JC

وكانت قد أثارت قضية اغتيال لقمان سليم غضبا واسعا لدى الرأي العام اللبناني والعربي بشكل عام، كونه أحد أبرز المعارضين لسياسيات حزب الله في البلاد.