دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديم مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب كلمة "الخليج العربي"، معربة عن رفضها لاستخدام هذا الوصف بدلا من "الخليج الفارسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن إيران "احتجت بصورة رسمية على استخدام الاسم المزيف حول الخليج الفارسي في الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية (باللغة العربية) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

واضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "تم تقديم مذكرة احتجاج رسمية لوزارة الخارجية الروسية عن طريق السفارة الإيرانية في موسكو"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان حساب الخارجية الروسية باللغة العربية على موقع تويتر قد ذكر في تغريدة، السبت الماضي، عن لقاء نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وسفير العراق لدى موسكو عبدالرحمن حامد الحسيني أنهما بحثا "المسائل الإقليمية بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي منطقة الخليج العربي"، وهو الوصف الذي احتجت عليه إيران.

🇮🇶🇷🇺 التقى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل #بوغدانوف، سفير جمهورية العراق لدى موسكو عبد الرحمن حامد الحسيني @ahmhy2010. وتبادل الجانبان أثناء لقائهما الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في #سوريا وفي منطقة الخليج العربي. #روسيا #العراق https://t.co/EmuwaVDpGR

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، في موسكو، وسلمه رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال قاليباف إن رسالة خامنئي "تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين". وأشار قاليباف إلى "تأكيد قائد الثورة الاسلامية على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع هيكل التعاون الثنائي"، بحسب ما نقلته "إرنا".