دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الإماراتي قبل ساعات قليلة من محاولة "مسبار الأمل" الدخول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إخواني وأخواتي أبناء شعب الإمارات وأبناء الأمة العربية والإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ".

وتابع حاكم دبي قائلا: "50% من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار ولكن أقول إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة يصلها العرب في تاريخهم"، حسب قوله.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد قائلا: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية"، وختم: "هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول إلى لكوكب المريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

رسالتي لشعب الإمارات ... https://t.co/xtU6Pot4lx

ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل مدار المريخ الثلاثاء، وذلك بعد أن أثطلق في 19 يوليو/تموز من عام 2020.