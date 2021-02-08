معنى "سبيكة" بعد "لأنهم سبايك" يثير تفاعلا ويتصدر بحث غوغل السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت كلمة "لأنهم سبايك" ظهرت على لوحة عرض خلف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي في المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا.

عندم يطلق عليك لقب "سبيكة" فلا تقلق، فأنت مثل هذه السبيكة! #لانهم_سبايك https://t.co/s2KBHuDoXk

وتصدرت كلمة "سبيكة" (مفردة سبايك) كأبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك بحث غوغل في السعودية، صباح الاثنين، في حين برز وسم "لأهم سبايك" من أبرز الأوسمة التي يتم تداولها على تويتر في المملكة.

أول الناس إذا شافوا واحد مرجوج وعليه قل صح يقولون عنه: ناقصة سبيكة...لأن مكينة السيارة إذا خربت أحد سبائكها أو تلفت تخرب السيارة ولا عاد تصير مضبوطة😂. #لانهم_سبايك https://t.co/lljTbQfgjk

وجرى عرض الشريحة خلال مؤتمر للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب. وكانت توضح الأماكن المشمولة بقرارات الإغلاق ضمن إجراءات احترازية جديدة، ومن بينها "الصالات والمراكز الرياضية" التي أضيف لها عبارة "لأنهم سبايك".

#لانهم_سبايك كاتب المحتوى اكيد يقصد سبائك (الحديد) وجابها بالعامية وجاب العيد معها ( صفوا النية 😉)

وذكرت صحيفة سبق السعودية أن "الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أجرت تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد اليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1442 هجرية الموافق 7 فبراير 2021 ميلادية، ووفقاً للمعلومات، أسفرت التحقيقات عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك، وتقدّم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة".

وأثارت الجملة ضجة وانتقادات واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول لمعناها ومفردها وما المقصود بها بين المغردين نستعرض لكم فيما يلي أبرز ما نشر حول ذلك:

@agrni يقصد بأن معدنهم ( أصيل ) بمعنى ( سبايك ذهب )

#لانهم_سبايك أحسنوا الظن يا جماعة .. كلمة spike تعني "تصاعد" واللي عمل العرض كتبها مثل ما أتت إليه من الإعداد والربع هناك كلامهم مخلط عربي وانجليزي .. أعتقد أن المقصود هو تصاعد الحالات في الأندية.

ربما قصد المتحدث استخدام كلمة peak التي تعني "قمة/ذروة" الشيء ، ليصف ارتفاع الإصابات أو احتماليتها ، وليس spike. . . #لانهم_سبايك https://t.co/9uaBLaD4mF