بـ5 نقاط.. أبرز ما قاله متحدث الداخلية السعودية حول إجراءات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، الضوء على عدد من النقاط البارزة في مواجهة المملكة لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، نستعرض لكم فيما يلي أبرز ما قاله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

1- الكل شاهد ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

2- رغم جميع الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولًا، والتحذيرات المستمرة من جميع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره مازلنا نشاهد من لا يلتزم بها من أصحاب المنشآت والأفراد.

3- خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد ( 31868 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) - 1 حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد 8935 مخالفة وبنسبة تبلغ 28% من إجمالي مناطق المملكة كافة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 6577 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5290 مخالفة.

4- لوحظ ارتفاعٌ عالٍ في المخالفات خلال هذا الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع السابق له، حيث بلغ نسبة 72% كما شكلت نسبة المخالفات المضبوطة بعد البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الساعة العاشرة من يوم الخميس الماضي 32% من إجمالي المضبوط خلال هذا الأسبوع.

5- كل من يعمل على بث شائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا المستجد، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، ستوقع بحقه غرامة لا تزيد عن ( مليون ريال )، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.