أمريكا تعلق على استهداف الحوثيين للسعودية: حان الوقت لإنهاء الصراع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، على استمرار جماعة الحوثي في اليمن باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى الخطوات التي يقوم بها الرئيس، جو بايدن لإنهاء هذه الحرب.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وأيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين.."

وتابعت قائلة: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المناطق المدنية داخل السعودية ووضع حد لأي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، إذ أنها لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وأضافت: "نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام. لقد حان الوقت للتوصل إلى نهاية لهذا الصراع".