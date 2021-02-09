دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد بدر عساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر تعليق القنصل البريطاني في جدة، سيف اشر على ما رواه المبتعث السعودي في بريطانية، تركي الشمري وكيف أنقذ رجلا من الغرق.

شاب شجاع، وأنا متأكد من أنه أقام صداقة بريطانية / سعودية جديدة. 🇬🇧🙏🇸🇦 https://t.co/9acLxvj7Y0

القنصل البريطاني علق على مقطع فيديو من مقابلة الشمري أجرته صحيفة عكاظ، قائلا بتغريدة: "شاب شجاع، وأنا متأكد من أنه أقام صداقة بريطانية / سعودية جديدة".

ولازال التفاعل على قصة انقاذ المبتعث السعودي، تركي الشمري، لرجل بريطاني من الغرق، مستمرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن صورت زوجة الرجل البريطاني مقطع فيديو على صفحتها بفيسبوك لزوجها وهو يعرض مكافأة مالية للمبتعث تركي الشمري كبادرة شكر على انقاذ حياته إلى جانب بالونات ورسالة شكر، إلا أن الشمري رفض المال وقبل البالونات والرسالة.

وكتبت الزوجة في تعليقها على الفيديو: "هذا هو تركي، هو بطل وهو رجل رائع، أنقد حياة دين لوي (زوجها) أنقذ حياة والد ايلى وشريكي، لم نستطع شكره كفاية واشترى لنا هدايان يا له من رجل متواضع، أعنى أننا نريد تقديم العالم له ولكنه رفض هدية دين عدى البالونات والرسالة وقال إنه إنسان يقوم بعمل إنساني، أحبه جدا.."

المبتعث البطل #تركي_الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق , هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير و التكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن #المملكة_العربية_السعودية_العظمى https://t.co/s2VT3ZPsAu

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صورا لتركي الشمري، قائلا بتعليق على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " المبتعث البطل تركي الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق، هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير والتكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن".