السعودية ترد بعد ضجة سامية الطرابلسي وعملها بالمملكة "كاستشارية تجميل دون شهادة طب"

الشرق الأوسط
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سامية الطرابلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، على الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات الفنانة التونسية، سامية الطرابلسي بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عملت في المملكة كاستشارية تجميل لمدة 6 سنوات دون حملها لشهادة طبية، على حد تعبيرها.

وقالت الصحة السعودية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر موضحة أنها "رصدت ما يتم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، اثناء تواجدها في المملكة.."

وأضافت: "قامت الصحة في جدة بالتحقيق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.."

وتابعت الصحة السعودية في بيانها مؤكدة أن "العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الطبية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن".

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