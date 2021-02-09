دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، على الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات الفنانة التونسية، سامية الطرابلسي بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عملت في المملكة كاستشارية تجميل لمدة 6 سنوات دون حملها لشهادة طبية، على حد تعبيرها.

بيان توضيحي حول ادعاء مقيمة عربية من ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات. https://t.co/jLq1WztYOd

وقالت الصحة السعودية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر موضحة أنها "رصدت ما يتم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، اثناء تواجدها في المملكة.."

"شفيك مفجوع" عندها نظره جمالية تكفي لاجراء عملية قلب مفتوح 💔💔#سامية_الطرابلسي https://t.co/9ZTPt0mILx

وأضافت: "قامت الصحة في جدة بالتحقيق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.."

إلى من كانت له صلاحية الفسح والمراقبة في ذلك الوقت إلى العيادة والطبيب الذي سمح بالتحايل إلى #سامية_الطرابلسي التي - برأيي - لاتستحق الاحترام ( الأخطاء تحدث ويتم تداركها بقوة النظام ، لكن الضمائر إذا سقطت سقط معها الأشخاص ) https://t.co/w18hRtESLl

وتابعت الصحة السعودية في بيانها مؤكدة أن "العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الطبية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن".