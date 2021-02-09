دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف السعودية، رفضت الاستئناف المقدم من لجين على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "اليوم فجأة تم استدعاء والدي ووالدتي لمحكمة الاستئناف، دون إخطارهم سابقا، للبت بقضية التعذيب". وأضافت: "المحكمة ترفض الاقرار بتعرض لجين للتعذيب إذ أن على المجني عليها عبء تقديم الإثباتات".

Breaking اليوم فجأة تم استدعاء والدي ووالدتي لمحكمة الاستئناف(دون اخطارهم سابقا) للبت بقضية التعذيب. المحكمة ترفض الاقرار بتعرض لجين للتعذيب اذ ان على المجني عليها عبء تقديم الاثباتات 😳 ليش ما عندكم محققين؟ اقتل واطلب من المقتول ان يثبت انه مقتول! https://t.co/AHKVrxHCXm

وقال وليد الهذلول، في سلسلة تغريدات، إن "محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الجنايات، وتفسير القاضي لقراره هو أن عبء الإثبات يقع على لجين، رغم أن لجين طلبت تسجيلات الكاميرات والسجلات الرسمية للاتصالات ومواقعها لإثبات أنها كانت في سجن سري خلال الشهر الأول من اعتقالها".

وقال لينا الهذلول، عبر حسابها على تويتر أيضا، إنه "بعد مكالمة مفاجئة، تم إبلاغ والدي ووالدتي بأن لجين لديها جلسة اليوم بشأن استئنافها ضد حكم المحكمة الجنائية"، وأضافت أن "الاستئناف التزم بالقرار الأول، ورفض التعذيب، والسبب أن عبء الإثبات يقع على لجين، يا لها من مزحة".