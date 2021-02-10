دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أول صورة لها بعد إطلاق سراحها، يوم الأربعاء.

وكتبت "لينا"، مُعلقة على الصورة، قائلة: "لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن".

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison https://t.co/SIm274rAEw

ومساء الأربعاء، أعلنت أسرة لجين الهذلول إطلاق سراحها، وأنها متواجدة في بيتها حاليًا.

ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.

وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.