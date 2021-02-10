دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أول صورة لها بعد إطلاق سراحها، يوم الأربعاء.
وكتبت "لينا"، مُعلقة على الصورة، قائلة: "لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن".
ومساء الأربعاء، أعلنت أسرة لجين الهذلول إطلاق سراحها، وأنها متواجدة في بيتها حاليًا.
ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.
وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.
في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
ويوم الثلاثاء الماضي، رفضت محكمة الاستئناف السعودية، الاستئناف المقدم من لجين على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن، حسبما أعلنت أسرة لجين الهذلول.