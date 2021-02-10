وزير خارجية قطر: الاتصالات مع إيران وأمريكا مستمرة.. ونسعى لخفض التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، أن الاتصالات القطرية مع إيران والولايات المتحدة مستمرة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى خفض التصعيد.

وقال وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس بالدوحة، إن "الاتصالات سواء كانت مع الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني لم تتوقف ومستمرة وهذا شيء طبيعي، دولة قطر تجاور إيران، وإيران تعتير دولة جارة لنا، وما يحدث في المنطقة ينعكس علينا بشكل مباشر، والولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدولة قطر ومن المهم ألا نرى أي تصعيد في المنطقة".

وأضاف أن "دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن يكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي، وهذا جزء من جهد دولي تقوم به كافة الدول وليست دولة قطر حصريا من تقوم به".

وتابع بالقول: "نحن، كما ذكرنا في عدة مواقع في الماضي، على أتم الاستعداد أن نساهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، في حال أن الأطراف طلبوا أي شيء من دولة قطر"، مؤكدا أن "قطر ستستمر في جهودها لأن هذا الشأن يهمنا بشكل مباشر".