دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأربعاء، عن وقوع "اعتداء إرهابي" على مطار أبها الدولي "من قبل الحوثيين" اليمنيين، وتعرض طائرة مدنية لحريق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، نقلا عن التحالف، بوقوع "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه".

وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.