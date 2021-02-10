دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية صورًا أولية لآثار هجوم شنته جماعة الحوثيين في اليمن على مطار أبها الدولي، الأربعاء.

وأظهرت اللقطات المنشورة في حساب "الإخبارية" عبر تويتر، جانبًا من أضرار جزئية في جسد إحدى الطائرات المدنية.

فيديو عاجل | الصور الأولى لمحاولة استهداف #ميليشيا_الحوثي المدنيين في #مطار_أبها #الإخبارية https://t.co/hVKsraN9Oh

وسبق أن أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن "تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه"، حسب قناة "الإخبارية".

في سياق متصل، قال التحالف، إن مطار أبها تم استهدافه "بنسخة من طائرة أبابيل تي إيرانية الصنع"، وفقا لـ"الإخبارية"، التي نشرت لقطات مصورة قالت إنها للطائرات المُهاجمة.

صور لبقايا حطام الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية "ابابيل تي" #الإخبارية_عاجل https://t.co/6bNYgsA7JM

بينما أوضح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون، إن "سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K مًحققا إصابة دقيقة".

وقال مُتحدث قوات الحوثيين، المدعومة من إيران: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

كان المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قال إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.