بالصور.. تدريبات عسكرية للمارينز وقوات سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، صورا لتدريبات عسكرية أمريكية سعودية مشتركة، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

تدريب مشترك بين القوات الجوية الملكية #السعودية 🇸🇦 وقوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) 🇺🇸 لمكافحة "الطائرات بدون طيار". https://t.co/gcTT4fnrPR

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية على الصور قائلة: "تدريب مشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية وقوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) لمكافحة "الطائرات بدون طيار".

في 8 شباط، عبرت السفينة الهجومية البرمائية(يو اس اس ماكن-ايلاند) مضيق هرمز متجهه الى الخليج، للتدريب جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، ولتقديم الدعم من الطيران البحري لعمليات (العزم الصلب) و (الحرية الدائمة) | @USNavy https://t.co/hxWlnBGfLX

وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لسفينة هجومية برمائية خلال عبورها مضيق هرمز بالخليج.

وعلقت على صور السفينة قائلة: "في 8 شباط، عبرت السفينة الهجومية البرمائية (يو اس اس ماكن-ايلاند) مضيق هرمز متجهه الى الخليج، للتدريب جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، ولتقديم الدعم من الطيران البحري لعمليات (العزم الصلب) و (الحرية الدائمة)".