أنور قرقاش يغادر الخارجية الإماراتية.. وشخبوط بن نهيان وزير دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء "تعديل وزاري مصغر"، أبرزه خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من الوزارة وانضمام الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، الذي كان يعمل سفيرا للإمارات بالسعودية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية، بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي)، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف: "كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية، سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وتابع الشيخ محمد بن راشد بالقول: "تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات، الرحلة مستمرة، والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات، والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على تويتر: "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام الاتحاد تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي"، مضيفا أن "الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح".