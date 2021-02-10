الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بـ4 طائرات مسيرة: عملياتنا مستمرة "طالما استمر العدوان"

الشرق الأوسط
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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بـ4 طائرات مسيرة: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، الأربعاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بـ4 طائرات بدون طيار (درونز)، مهددة بأن العمليات مستمرة "طالما استمر العدوان".

وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن قد أعلن في وقت سابق عن وقوع "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

في المقابل، قال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون إن "سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K محققا إصابة دقيقة".

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وأضاف سريع: "ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية". وتابع بالقول: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

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