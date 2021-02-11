وزير خارجية أمريكا: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية.

RT @SecBlinken: تحدثت مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. المملكة العربية السعودية شريك أمني مهم. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية. نظل ملتزمين بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية وإيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الوزير الأمريكي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نشرتها الخارجية الأمريكية بتغريدة ذكرت فيها: "بلينكن: تحدثت مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. المملكة العربية السعودية شريك أمني مهم. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية. نظل ملتزمين بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية وإيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت الهجوم على مطار أبها الدولي بالسعودية، بـ4 طائرات مسيرة، تبنته جماعة الحوثي، الأربعاء فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الهجوم تم بطائرات "أبابيل، إيرانية الصنع"، وأسفر عن أضرار في طائرة مدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال إحاطة صحفية: "نحن ندين الهجوم الحوثي الذي دمر طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بالسعود"، مشيرا على أن "الهجوم تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني".