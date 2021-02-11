ظريف: 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم في إجبار إيران على الانهيار على حد تعبيره، وذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الإيراني.

ظلت إيران صامدة قوية طيلة 42 عاما مضى على ثورتها الإسلامية المباركة. فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام. معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجان https://t.co/HiiAtybl7l

وأضاف ظريف: "قبل 42 عاما انتصر شعبنا في ثورة شعبية عظيمة على عكس الانتفاضات المماثلة في تاريخ العالم، نجحت ثورتنا الإسلامية دون الاعتماد على أي قوى خارجية أو قيادة أي جماعة مسلحة.."

وتابع قائلا: "لقد آتى سعي الإيرانيين الذي استمر 100 عام لتحديد مصيرهم وإقامة حكم خاضع للمساءلة ثماره، على الرغم من كل الصعاب بما في ذلك التآمر الخارجي لفضل الاعتماد على قوة الشعب، لقد قطعنا شوطا كبيرا منذ ذلك الحين ونحن لا نلين في السعي لتحقيق مثلنا العليا.."

وأضاف: "لقد حققنا هذا كله في الوقت الذي كنا فيه أمام أطول حملة إرهاب اقتصادي واوسعها في التاريخ الحديث، حتى جائحة كوفيد-19 لم تجعل النظام الأمريكي السابق يوقف هجومه غير القانوني على الشعب الإيراني، لقد راهن دونالد ترامب على أسطورة أن إيران دولة يمكن اجبارها على الاختيار بين الانهيار والسلام.."