دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يتحدث قريبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم تحدد جين ساكي موعدًا محددًا للمحادثة المرتقبة بين بايدن ونتنياهو، على هامش حديثها إلى الصحفيين خلال إحاطة إعلامية الخميس.

وقالت ساكي إن هناك علاقة مهمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن إسرائيل الصديق الأمني والشريك الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات مُتحدثة البيت الأبيض، بعد أيام من تساؤلات للصحافة الإسرائيلية عن سبب عدم حديث بايدن إلى نتنياهو منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على غير عادة الرؤساء الأمريكيين.

وكان نتنياهو قد تأخر لساعات عن تهنئة بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في وقت كان عدد كبير من قادة العالم قد أرسل إليه التهنئية.