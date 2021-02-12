دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في فعالية لإحياء ذكرى معركة الخفجي بالمملكة العربية السعودية، التي شهدتها حرب الخليج الثانية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ونشر حساب أمير قطر في انستغرام صورة له لدى حضوره "أوبريت الخدمة الوطنية"، الخميس، بمناسبة مرور 30 عامًا على معركة الخفجي.

وكان تعليق حساب الشيخ تميم بن حمد على الصورة: "شهدت اليوم أوبريت الخدمة الوطنية، واستذكرنا فيه مرور ٣٠ عامًا على معركة تحرير الخفجي، وتضحيات جنودنا البواسل الذين شاركوا في تجسيد معنى الأخوة والتضامن".

والخفجي مدينة ساحلية تقع ما بين الكويت والسعودية.

وكان لقطر قوات مشاركة في التحالف الدولي لتحرير الكويت إبان اجتياح قوات الرئيس العراقي صدام حسين للبلاد في الفترة من (أغسطس/آب 1990 – فبراير/شباط 1991).

وعندما حاولت القوات العراقية السيطرة على الخفجي في الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 1991، دفعت قطر بكتيبة مدرعة تتكون من مجموعتي دبابات، إلى جانب القوات السعودية والأمريكية.

وانتهت المعركة، التي إحدى أبرز معارك حرب الخليج، باستعادة قوات التحالف السيطرة على المدينة.