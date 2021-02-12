لجين الهذلول.. أبرز الأحداث منذ اعتقالها حتى إطلاق سراحها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها يوم الأربعاء، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها في 2018. وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".

لجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، ألقي القبض عليها للمرة الأولى في 2014 لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة. وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية. في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

إليكم نظرة في الخط الزمني أعلاه على أبرز الأحداث من اعتقال لجين الهذلول حتى إطلاق سراحها.