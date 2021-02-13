شملت السعودية ومصر.. نشر خريطة افتراضية لتركيا عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لخريطة افتراضية لتركيا عام 2050 نشرتها قناة تركية وأظهرت توسع الدولة لتشمل السعودية ومصر، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر.

ويعود المقطع لقناة تركية أظهرت خريطة البلاد لعام 2050 والتي تُظهر توسع تركيا من كازاخستان وتركمانستان شرقا امتدادا إلى ليبيا غربا.

وأثار المقطع غضب عدد من الإعلاميين والمغردين، وقال أحدهم: " عرضت قناة TRT1 الحكومية التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين وتشمل خريطة النفوذ كلا م سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان إضافة إلى ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم بجنوب روسيا تحلم الدجاجة".

عرضت قناة TRT1 الحكومية التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين وتشمل خريطة النفوذ كلا م سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان إضافة إلى ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم بجنوب روسيا تحلم الدجاجة https://t.co/9JGjLscXMI

وقال الإعلامي الروسي، سرجون هدايا: "خريطة يروج لها أنصار الإخوان المسلمين والخلافة على أنها للنفوذ التركي بحلول 2050 التي ضمت كل الدول التي كانت تحت الحكم العثماني بالاضافة الى اليونان و قبرص وكل القوقاز وأجزاء من روسيا ودول الخليج .. لكن الأهم هو عدم المساس بإسرائيل ."، حسب قوله.

💭 خريطة يروج لها أنصار الإخوان المسلمين والخلافة على أنها للنفوذ التركي بحلول 2050 التي ضمت كل الدول التي كانت تحت الحكم العثماني بالاضافة الى اليونان و قبرص وكل القوقاز وأجزاء من روسيا ودول الخليج .. لكن الأهم هو عدم المساس بإسرائيل .. https://t.co/F1sVruRp2I

وكتبت صفحة "تركيا 24" على تويتر تعليقا على المقطع: " دائمًا ما يحلم أردوغان بأن تركيا دولة عظمى وأنه سيعيد إحياء الدولة العثمانية بعد أن عرضت قناة تركية تابعة لنظام أردوغان خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة في عام 2050، وتشمل شبه الجزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن ومصر وليبيا واليونان وبعض المناطق... أحلام أردوغان أوهام زائفة"، على حد تعبيرها.

دائمًا ما يحلم أردوغان بأن #تركيا دولة عظمى وأنه سيعيد إحياء الدولة العثمانية بعد أن عرضت قناة تركية تابعة لنظام أردوغان خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة في عام 2050، وتشمل شبه الجزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن ومصر وليبيا واليونان وبعض المناطق أحلام #أردوغان أوهام زائفة https://t.co/oomoEzjwpy

وذكرت وسائل إعلام مقربة من أنقرة أن الخريطة التي نشرتها القناة التركية صادرة عن معهد "ستراتفورد" للأبحاث.