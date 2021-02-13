دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده ستعقد اجتماعات بين لجان ثنائية مع قطر وستراجع معها ما يصدر عن الإعلام القطري، وشدد على أن مصر ملتزمة بتعهداتها في الوثيقة الموقعة بـ"قمة العُلا".

وقال شكري في حوار مع الإعلامي المصري، عمرو أديب: "نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونفي بها، قامت مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت الحظر على الطيران وأعادت التداول البريدي المباشر وسعينا أن تعقد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين حول خطوات محددة لتفعيل الالتزامات التي وردت في مؤتمر العُلا"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: " نحن في صدد تحديد موعد لهذه الاجتماعات وعندما تُعقد سيكون هناك مراجعة لكل التزامات القائمة على الطرفين وتقييم إلى أي مدى هناك التزام بهذه التعهدات وتنفيذها"، على حد قوله.

وأردف شكري قائلا: "نرصد بشكل يومي كل ما يصدر عن القنوات الإعلامية في دولة قطر وهي موثقة حتى تكون محل مراجعة"، حسب قوله.

وحول موقف مصر من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، قال وزير الخارجية المصري: " الإدارة الأمريكية لم تفصح عن مواقفها حيال عدد من القضايا الإقليمية وعلينا نستكشفها ونقيمها ونتحاور بشأنها نستطيع أن نحكم على المسار وإلى أي مدى هناك توافق أو تطابق في مواقف البلدين"، على حد تعبيره.