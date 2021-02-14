داعيا إلى مواجهة كورونا.. عمرو أديب: مفيش رجالة بيبوسوا بعض غير هنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الإعلامي المصري عمرو أديب إلى تجنب المصافحة والتقبيل وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أن الأزمة لم تنته بعد ومشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال عمرو أديب في برنامج "الحكاية" إن هناك حالة اطمئنان "ساذج" في مصر وخارجها ظنا من بعض الناس أن الجائحة قد انتهت.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا إن هناك طفات جديدة في الفيروس ودعا الناس لارتداء الكمامة وتجنب التقبيل.

وتابع أديب قائلا: "أنا بقلك لو سمحت كمامة وحدة تكفي... غسل اليدين يكفي... مفيش بوس"، وأردف قائلا: "يا ريت البوس ده ينتهي للأبد".

واستكمل الإعلامي المصري حديثه قائلا: "مفيش رجالة بتبوس بعض غير هنا... برا ما بيبوسوش بعض... ولا رجالة ولا ستات... ولا حتى المتجوزين يبوسوا... في وبا"، مؤكدا أ، الأمور لم تنته بعد.