محمد بن راشد ينشر أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

الشرق الأوسط
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محمد بن راشد ينشر أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل الذي نجح بدخول مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت الصورة: "من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ"، حسب قوله.

وكان قد نجح مسبار الأمل في دخول مدار كوكب المريخ في 9 فبراير/شباط الجاري لتصبح أول مهمة من أصل 3 تصل إلى المريخ.

واحتفلت الإمارات بهذا الإنجاز، بعد أن أصبح مسبارها، أول مسبار عربي يدخل مدار المريخ عبر التاريخ.

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