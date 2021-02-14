محمد بن راشد ينشر أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

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نشر الأحد ، 14 فبراير / شباط 2021

سارة الأميري لـCNN: مسبار الأمل الإماراتي هو أول قمر صناعي يرصد طقس المريخ

بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل الذي نجح بدخول مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت الصورة: "من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ"، حسب قوله.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface https://t.co/Qgh2Cn3JPF

وكان قد نجح مسبار الأمل في دخول مدار كوكب المريخ في 9 فبراير/شباط الجاري لتصبح أول مهمة من أصل 3 تصل إلى المريخ.

واحتفلت الإمارات بهذا الإنجاز، بعد أن أصبح مسبارها، أول مسبار عربي يدخل مدار المريخ عبر التاريخ.