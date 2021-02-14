دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت الرئاسة اللبنانية، الأحد، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد أن هاجم موقف الرئيس ميشال عون من اقترحاته أعضاء حكومته المزمعة، وإشارته إلى "من يؤخر" اعتماد تشكيلها.

وقالت مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرت محتواه وكالة الأنباء الوطنية: "مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، ليلقي كلمة، تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة".

واعتبر بيان الرئاسة أن كلمة الحريري احتوت "مغالطات كثيرة وأقوالا غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وقالت الرئاسة اللبنانية إنه "تكفي الاشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المُكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

كان سعد الحريري قد وجه انتقادات مباشرة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مُؤكدًا أن لبنان في حاجة إلى "خريطة إصلاح" و"حكومة اختصاصيين" ليس لهم انتماءات حزبية.

وأوضح الحريري إلى أنه قدم إلى الرئيس اللبناني اقتراحًا بتشكيل حكومي يضم 18 وزيرًا من "الاختصاصيين، غير حزبيين"، إلا أنه "بدل أن يعطي فخامته ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف عون الحريري بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أغلبية الأصوات خلال الاستشارات النيابية.

واستقالت حكومة الحريري في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما شهد لبنان احتجاجات شعبية ضد النخبة الحاكمة والفساد، فيما خلفه حسان دياب دفع انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب 2020)، إلى المطالبة برحيله من منصبه.